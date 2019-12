Vilimsky hat neben dem einen Sitz fürs EU-Parlament auch weitere Vorschläge genannt, wie der Treibhausgasausstoß in der EU verringert werden könne und verwob die Thematik mit dem Tierschutz und dem Export einfacher landwirtschaftlicher Produkte innerhalb der Union. So sollten Lebendtiertransporte höchstens bis zum nächsten Schlachthof führen, was einem würdevollem Umgang mit den Tieren entspreche.Die ...

