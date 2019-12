Food Logistics befasst sich als einzige Publikation ausschließlich mit der Bewegung von Produkten durch die globale Lebensmittellieferkette und setzt Logistics Reply auf die Liste der FL100+ Top-Software- und Technologieanbieter 2019. Die jährliche Liste der ausgezeichneten FL100+ Top Software- und Technologieanbieter dienen Unternehmen in der globalen Lebensmittel- und Getränkelieferkette als Orientierungshilfe bei der Wahl geeigneter Produkte und Dienstleistungen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung mit digitalen Supply-Chain-Execution-Lösungen hat Logistics Reply mit einigen der größten und komplexesten Lieferketten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gearbeitet, darunter mit Lebensmittelherstellern wie Barilla, Martini und Bakkavor sowie mit renommierten Supermarkt-Lebensmittelhändlern wie Marks Spencer, Conad North West, Selex und Coop.

Die neueste Entwicklung der unternehmenseigenen Logistiksoftware LEA Reply verfügt über eine innovative Suite von Modulen, die speziell auf die Herausforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten sind. Die Suite umfasst LEA Supplier Portal, LEA Visibility, LEA Last Mile Delivery und ein WMS-Modul, das ein breites Spektrum an E-Commerce-Funktionalitäten abdeckt (InStore Pick&Pack, Dark Store Management, Fresh Food Preparation und Click&Collect).

Für das Fulfillment der eCommerce-Aktivitäten im Lebensmittelbereich stellte Logistics Reply Coop eine Dark Store Picking-Lösung (eingeführt innerhalb von 8 Monaten) und Selex eine In-Store Picking-Lösung zur Verfügung. Logistics Reply erstellte auch ein Lieferantenportal für M&S Food (eingeführt innerhalb von 5 Monaten) eine einfach zu bedienende Scan-/Versandlösung, die von über 60% der M&S-Lieferantenbasis für frische/gekühlte Produkte verwendet wird. Hierüber ist es möglich, Produkte am Versandort zu scannen, M&S-konforme SSCC-Etiketten Ladeliste zu erstellen und elektronische Advanced Shipment Notices zu versenden.

"Software und Technologie spielen eine wichtige Rolle in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie seien es Sensoren zur Überwachung kritischer Temperaturen für verderbliche Waren oder ein WMS zur Verwaltung der Lagerbestände im Lager", so John R. Yuva, Redakteur bei Food Logistics und Supply Demand Chain Executive. "Die Transparenz und Sicherheit der digitalen globalen Lebensmittelversorgungskette wäre ohne Innovationen in Software und Technologie nicht möglich. Unsere FL100+-Unternehmen fördern die Einhaltung der Lieferkette und Vorschriften zum allgemeinen Nutzen, vom Landwirt über die Lebensmittelverarbeitung bis hin zum Verbraucher."

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. Logistics Reply ist ein Reply-Unternehmen. www.reply.com

LEA Reply

LEA Reply ist die neueste Entwicklungsstufe von Logistiksoftware, einer hochmodernen Microservicesplattform für eine agile und vernetzte Supply Chain, die eine neue Generation von Lieferkettenanwendungen mit Lagerverwaltung, Transparenz, Planung, Cross Docking, Smart Tracking und Point-of-Sales-Aktivitäten unterstützt.

Food Logistics

Food Logistics wird von AC Business Media herausgegeben, einem Business-to-Business-Medienunternehmen, das zielgerichtete Inhalte und umfassende, integrierte Werbe- und Promotionsmöglichkeiten für einige der weltweit bekanntesten B2B-Marken bietet. Das vielfältige Portfolio bedient die Bau-, Logistik-, Lieferketten- und andere Branchen mit Druck-, Digital- und Sonderprodukten, Events und Social Media. www.foodlogistics.com

