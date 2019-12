Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Meldungen über eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China stimmen derzeit die Börsianer freundlich, so die Experten von MainFirst Asset Management."Gleichwohl muss der "Big Deal" auf realwirtschaftlicher Ebene etwas differenzierter betrachtet werden", ordne Adrian Daniel, Portfoliomanager des MainFirst Global Equities Unconstrained Fund (ISIN LU1856130205/ WKN A2N6SA), ein. "Das Ausbleiben weiterer Belastung für die geopolitische Gemengelage und die Rücknahme bereits angekündigter Zölle für Waren im Gegenwert von 150 Milliarden US-Dollar sind sicherlich mehr als wünschenswert. Jedoch ist nur eine Teileinigung erzielt worden." Denn die Verhandlungsführung habe sich seit Beginn des vierten Quartals 2019 nur noch auf Teilaspekte der Handelsbeziehung im so genannten Phase 1-Abkommen bezogen. "Kritische Themen wie etwa Fragestellungen zum Urheberrecht wurden bewusst ausgeklammert", so Daniel. ...

