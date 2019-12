Zürich (www.fondscheck.de) - Ein spannendes Anleihejahr 2020 steht vor uns, so Holger Krohn, Leiter Vertrieb Institutionelle Deutschland, Swisscanto Asset Management International S.A.Nach den beachtlichen Kursgewinnen in diesem Jahr über die meisten Anleihekategorien hinweg - trotz des weit fortgeschrittenen Kreditzyklus - dürfte es im kommenden Jahr eine größere Herausforderung werden, mit Anleihen adäquate Renditen zu erwirtschaften. Aus Sicht der Experten von Swisscanto Invest führe daher am Segment der hochverzinslichen Anleihen kein Weg vorbei, um an deren Zinszahlungen zu partizipieren. In 2020 sei es elementar über die Kupons Erträge zu erwirtschaften, da das Potenzial für weitere Kursgewinne eher gering erscheine. Dass die Rendite von High Yield-Anleihen bei unterproportionaler Zunahme des Ausfallrisikos dreimal so hoch sei wie bei Investmentgrade Corporates, spreche für die Beimischung von Hochzinspapieren im Portfolio. Da die globalen Konjunkturprognosen zwar nicht rosig seien, aber zumindest keine Rezession für das kommende Jahr erwarten lassen würden, herrsche ein intaktes Umfeld für diese Anlageklasse. Insbesondere kurzlaufende High Yield-Bonds würden eine interessante Alternative darstellen, da sie den Einfluss von Zinssatzänderungen auf die Wertentwicklung eines Fonds und das Laufzeitenrisiko eines Portfolios deutlich reduzieren würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...