München (ots) - Sara Schäfer verlässt die Erich-Felbert-Gesamtschule - für immer!- Ein Schuleinsturz bedroht das Leben der Schüler und Lehrer- Ausstrahlung einer Doppelfolge am Freitag, 20. Dezember 2019, ab16:00 Uhr, bei RTLZWEI und Wiederholung am Montag, 23. Dezember2019 um 17:05 Uhr Ein spannendes Weihnachtsgeschenk an die Fans: Am Freitag, den 20. Dezember 2019, zeigt RTLZWEI das fulminante Staffelfinale von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" in einer Doppelfolge, schon ab 16:00 Uhr. Mit einem dramatischen Schuleinsturz und Lehrerin Sara Schäfers Abschied von der Erich-Felbert-Gesamtschule endet die 3. Staffel der beliebten Daily-Soap.In den letzten beiden Folgen der 3. Staffel der RTLZWEI-Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" ist bei den Lehrern und ihren Schützlingen an der Erich-Felbert-Gesamtschule wieder einiges los. Rosa und Leonard müssen für ihre junge Liebe kämpfen und setzen sich über Leonards Mutter hinweg, die gegen die Beziehung der beiden Schüler ist.Auch Lehrerin Sara hofft immer noch auf eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Kollegen und Ex-Freund Max. Bei ihr ist aus Freundschaft Plus nun Liebe geworden, die Max jedoch nicht erwidert. Darum zieht die junge Lehrerin daraus Konsequenzen und verlässt die Erich-Felbert-Gesamtschule - für immer! Wie wird Max damit umgehen?Das große Finale endet mit einem dramatischen Einsturz der Schule. Die Lehrer und Schüler sind geschockt und versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Dabei wurde Rosa im Keller eingeschlossen. Kann Leonard seine Freundin retten und warum musste das Schulgebäude einstürzen?"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.Ausstrahlung des Finales als Doppelfolge am Freitag, 20. Dezember 2019, schon ab 16:00 Uhr, bei RTLZWEI und die Wiederholung der letzten Folge am Montag, 23. Dezember 2019 um 17:05 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de (http://www.tvnow.de) verfügbar.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer" Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.