Mainz (ots) - Zu Weihnachten und über Silvester wollen viele dem deutschen Winterwetter entfliehen - zum Beispiel auf einer Kreuzfahrt in wärmere Gefilde. Die Reedereien haben sich auf die Nachfrage eingestellt - die Gäste müssen auch in der Ferne nicht auf das Weihnachtsgefühl und auf die Silvesterfreuden verzichten. Die "ZDF.reportage" blickt am Sonntag, 22. Dezember 2019, 18.00 Uhr, in "Kreuzfahrt in die Karibik" hinter die Kulissen und berichtet über "Weihnachten unter Palmen". Am Sonntag, 29. Dezember 2019, 18.00 Uhr, folgt im ZDF Teil zwei der Reportage: "Silvester fern der Heimat". Beide Teile sind in der ZDFmediathek bereits ab Freitag, 20. Dezember 2019, 9.00 Uhr, zu sehen.Familie Hechel feiert Weihnachten und Neujahr statt im kalten Deutschland bei 25 Grad Celsius und Sonnenschein in der Karibik. Mit dem Kreuzfahrtschiff geht es 14 Tage zu Traumzielen wie St. Lucia, Domenica und Guadeloupe. Auch Hans-Dieter Tenhaef und seine Lebensgefährtin Doris Terlau entfliehen dem heimischen Trubel zum Jahreswechsel. In der Karibik suchen sie auf Ausflügen sportliche Abenteuer - Jetski fahren und mit den Fischen tauchen. Rentnerin Birgit Schubert hat dem kalten Berlin den Rücken gekehrt und sich ohne Begleitung auf die Kreuzfahrt begeben: Von ihren Freunden zu Hause konnte oder wollte niemand mit. Die 67-Jährige hofft, auf der Reise neue Eindrücke zu gewinnen und eventuell auch neue Bekanntschaften zu machen.Auch für die Crew ist die Weihnachtsreise etwas Besonderes. Für Bordfriseurin Nadine Leis gibt es bei über 3000 Passagieren viel zu tun, denn an den Festtagen wollen alle besonders gut aussehen. Zur Küchencrew von Chefkoch Sebastian Heinze gehören 105 Köche, zwölf Bäcker und 104 Küchenhelfer, die auf der 14-Tage-Tour die Passagiere rund um die Uhr versorgen und an den Festtagen auch deren kulinarischen Traditionen gerecht werden - so gibt es an Heiligabend Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl.Über eine weitere besondere Schiffsreise berichtet die "ZDF.reportage" zudem am Samstag, 28. Dezember 2019, 17.05 Uhr im ZDF. Über 60 Minuten ist dann das "Abenteuer Hurtigruten - Winterzauber am Polarkreis" zu erleben.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseiten in der ZDFmediathek:"Kreuzfahrt in die Karibik - Weihnachten unter Palmen": https://kurz.zdf.de/HZG/"Kreuzfahrt in die Karibik - Silvester fern der Heimat": https://kurz.zdf.de/TVh/"Abenteuer Hurtigruten - Winterzauber am Polarkreis": https://kurz.zdf.de/N9X/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4472568