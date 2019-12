Eine Auswahl an GAM-Fondsmanagern beurteilt, was nach ihrer Einschätzung im Jahr 2020 die wichtigsten Ereignisse für ihre Anlageklasse sein werden und welche möglichen Auswirkungen diese haben könnten. Paul McNamara, Investment Director, Schwellenländeranleihen Die Wahlen in den USA werden natürlich ein außerordentlich wichtiges Thema sein. Innerhalb der Demokratischen Partei gibt es eine ganze Reihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...