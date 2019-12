Mainz (ots) - An Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember 2019, 15.05 Uhr, zeigt das ZDF in der Sendereihe "Märchenperlen" die preisgekrönte Neuverfilmung "Schneewittchen und der Zauber der Zwerge". Tijan Marei ist Schneewittchen, Nadeshda Brennicke spielt die böse Stiefmutter. In weiteren Rollen wirken Ludwig Simon, Victor Schefé, Armin Rohde, Peter Brownbill und andere mit. Bereits ab 22. Dezember 2019 ist der Märchenfilm in der ZDFmediathek abrufbar.Zauberhafte Momente erwarten die Zuschauer auch mit dem Spielfilm "Magische Momente: Ein himmlisch fauler Engel" am Donnerstag, 26. Dezember 2019, 13.40 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Engelsanwärterin Addi (Katharina Thalbach) wird auf die Erde geschickt, um die elfjährige Marie-Louise (Cloé Heinrich) auf der Zugfahrt zu ihrer Großmutter zu begleiten. Addis himmlische Arbeitgeber machen es ihr schwer - in Person des Ersten Sekretärs (Detlev Buck).In der Drachenschule erlebt der kleine Drache "Zogg" zauberhafte Abenteuer: Der neue Held der Kinderbuchautoren Axel Scheffler und Julia Donaldson wurde als Animationsspecial in CGI-Technik von Magic Light Pictures, in Koproduktion mit dem ZDF und der BBC umgesetzt. Zu sehen ist "Zogg" am Dienstag, 24. Dezember 2019, 11.25 Uhr im ZDF und bereits ab 22. Dezember 2019 in der ZDFmediathek.Eine Weihnachtsgeschichte über "Zogg" liest Bettina Zimmermann am vierten Adventssonntag, 22. Dezember 2019, um 6.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek für "Rabe Rudi", bekannt aus der ZDF-Reihe "Siebenstein".Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kinderweihnachtenWeitere Programmhighlights in der Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/weihnachten-fuer-kinder-und-jugend/https://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4472636