Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Ankündigung des Verkaufs von Autoscout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das Augenmerk sei nun auf der Verwendung des Verkaufserlöses gerichtet, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am wahrscheinlichsten sei eine Mischung aus Aktienrückkäufen und Dividenden und zum Schuldenabbau. Weitere Kurssteigerungen hingen davon ab, inwieweit mit Blick auf Immobilienscout24 Werte freigesetzt werden können./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-12-18/12:04

ISIN: DE000A12DM80