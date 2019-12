Jungheinrich (WKN: 621993) rückt heute in den Fokus von Anlegern. Diese trennen sich reihenweise von ihren Anteilen, nachdem der Gabelstapler-Konzern seine Gesamtprognose für 2020 mitteilte. Jungheinrich-Aktien fallen um -20,12% auf 21,04 Euro.

Sowohl umsatz- als auch gewinnseitig backt Jungheinrich laut heutiger Ad-hoc-Meldung für 2020 kleinere Brötchen. Nach erwarteten Umsatzerlösen in 2019 zwischen 3,85 und 4,05 Milliarden Euro werden diese für 2020 auf 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro prognostiziert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll von 240 und 260 Millionen Euro in 2019 auf 150 bis 200 Millionen Euro in 2020 sinken. Das würde eine Verschlechterung der EBIT-Marge auf 4,0 bis 5,5 Prozent bedeuten.

Als Grund nennt der Intralogistik-Spezialist höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...