Hamburg (ots) - Die news aktuell academy startet mit erweitertem Programm in das kommende Jahr und bietet auch 2020 ein attraktives Informations- und Wissensangebot rund um die Themen PR und Marketingkommunikation an. Neben Grund- und Basiswissen stehen dabei im kommenden Jahr auch verstärkt aktuelle Trendthemen der Branche im Fokus. Die Inhalte werden von Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen in Seminaren und Workshops in verschiedenen deutschen Städten sowie in Webinaren praxisnah und anschaulich vermittelt."Das positive Feedback und die Resonanz auf unser Angebot hat uns das ganze Jahr über begeistert. Ich freue mich, dass wir auch im kommenden Jahr ein sehr attraktives und abwechslungsreiches Programm mit so erfahrenen Experten anbieten können. Wir fokussieren uns weiterhin darauf, die Inhalte so praxisnah wie möglich zu vermitteln - die Teilnehmer nehmen frische Ideen, Learnings und Tools mit, die sie direkt im Arbeitsalltag einsetzen können", so Marcus Heumann, Leiter der news aktuell academy.Das erste Halbjahr beginnt mit einem Programm-Highlight: In der zweitägigen "Winter Class" können Interessierte zwischen einem zugeschnittenen Programm für PR-Junioren und einem Advanced-Programm für Berufserfahrene wählen. Im Fokus der "Winter Class Junior", die sich an Teilnehmer am Karrierebeginn richtet, steht am 14. und 15. Januar das Erlernen von relevanten Instrumenten und Skills für die tägliche PR-Arbeit. Die Themen reichen von SEO-gerechter Contenterstellung bis zu Einblicken in den journalistischen Redaktionsalltag. Die Teilnehmer der "Winter Class Advanced" erwartet am 16. und 17. Januar ein Programm aus Knowhow, Inspiration und Erfahrungsaustausch zu Themen, die Kommunikationsprofis derzeit und zukünftig bewegen - unter anderem: China als digitaler Trendsetter, TikTok oder Personal Branding. Zielgruppe für das Advanced-Angebot sind Kommunikatoren und Berater ab drei Jahren Berufserfahrung.Ausgewählte Highlights und Themen des Programms für das erste Halbjahr 2020:Winter Class Junior und Advanced:- "Junior" am 14.01/15.01. und "Advanced" am 16.01./17.01., beide inHamburg. Unter anderem mit Mirko Kaminski (CEO achtung!), BjörnOgnibeni (Digitalexperte und Gründer China Briefs) und Isabelle Ewald(Unternehmenskommunikation Otto Group) Seminare:- How to Podcast, am 21.01. in Hamburg, 25.02. in Berlin und am26.02. in Frankfurt am Main mit Michael Klaffke (Content Creator news aktuell)- Grundlagenwissen PR & Recht, am 12.03. in Hamburg mit Vera Walter(Rechtsreferentin news aktuell) Webinare:- 10 Tools, die Ihr Leben als PR-Profi einfacher machen, 03.02. und31.03. mit Klaus-Peter Frahm (Leiter des Innovationsmanagements beider Deutschen Presse-Agentur dpa)- Personal Branding - wie Sie mit Social Media Ihre persönlicheMarke formen, 29.01. und 10.03. mit Claudia Kiani (Co-Founder omnia360) Mehr Infos, eine vollständige Themenübersicht und die Möglichkeit zur Anmeldung: https://www.newsaktuell.de/academy/