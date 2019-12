Zürich (ots) - Die Krankenversicherung Sympany hält ihre Kundinnen und Kunden mit Bargeld vom Wechsel zur Konkurrenz ab. Die Aufsicht in Bern klärt, ob diese Aktion gesetzeskonform ist. Dies berichtet die «Handelszeitung». Den Kundinnen und Kunden wurden Coop-Gutscheine oder Bargeld angeboten, wenn sie bei Sympany bleiben. In einem Fall zahlte die Kasse gemäss einem E-Mail, das der «Handelszeitung» vorliegt, 500 Franken für einen Grundversicherten. Eine Sympany-Sprecherin bestätigte den Vorfall. Die Entschädigung von 500 Franken sei «eine absolute Ausnahme» und ein Fehler gewesen. «Ansonsten haben wir die Beträge grundsätzlich auf maximal 250 Franken pro versicherte Person beschränkt.» Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) teilte mit, den Sachverhalt überprüfen zu wollen.



