Zürich (ots) - Peter Spuhler ist der Unternehmer des Jahres 2019. Die Leserinnen und Leser der «Handelszeitung» und die Mitglieder der Schweizer Kader Organisation (SKO) wählten den Stadler Rail-Chef bereits zum fünften Mal. In diesem Jahr prämierten die Leserinnen und Leser wohl vor allem den Börsengang von Stadler Rail, der monatelang die Wirtschaftspresse dominierte. Für Spuhler war das Initial Public Offering (IPO) ein Erfolg: Mit seinem Aktienpaket verdiente er am ersten Börsentag rund 1,5 Milliarden Franken. Ein Geldregen ging auch auf etwa 170 Mitglieder des Kaders nieder.



Neben Spuhler haben es in diesem Jahr viele Frauen ganz nach vorne im Ranking geschafft. Gleich auf Platz zwei folgt Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher, die sich 2018 und 2017 über den Titel «Unternehmerin des Jahres» freuen durfte. 2019 war für sie auch politisch ein erfolgreiches Jahr: Sie schaffte überraschend klar die Wiederwahl in den Nationalrat. Auf Rang drei platzierten die Leserinnen und Leser mit Marianne Wildi keine Unternehmerin, sondern eine Managerin, die sich als Chefin der Hypothekarbank Lenzburg einen schweizweiten Ruf als digitalaffine Fintech-Pionierin geschaffen hat. Auf Platz vier schaffte es eine junge Startup-Unternehmerin: Sandra Tobler, Mitgründerin von Futurae Technologies.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100838981