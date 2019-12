von Klaus Schachinger, Euro am SonntagMoncler-Chef Remo, mit 22,5 Prozent der Anteile auch der größte Aktionär, erklärte, dass gegenwärtig "keine konkrete Option" geprüft werde. Dennoch zog der Aktienkurs stark an und überwand den charttechnischen Widerstand bei 40 Euro. Remo räumte ein, dass es in unregelmäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...