Der S&P 500 schickt sich in den letzten Handelstagen vor Weihnachten an, die Marke von 3.200 Punkten zu überspringen. Nachdem dem Index am Montag (16.12.) ein furioser Start in die Handelswoche gelang, ließ er es am gestrigen Dienstag ein wenig ruhiger angehen. Dennoch bewegt er sich weiterhin in unmittelbarer Schlagdistanz zur unter psychologischen Aspekten relevanten Marke von 3.200 Punkten. Der Weg für eine vorweihnachtliche Bescherung scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...