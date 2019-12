Die deutsche Firma IPT Technology hat ein induktives Ladesystem für Batterie-elektrische Fähren vorgestellt. Die Anlage soll Ladeleistungen von bis zu 100 kW erreichen. In einem ersten Projekt in Norwegen kommt der kabellose Schiffslader bereits zum Einsatz. Das Projekt in Norwegen ist sehr speziell: Es handelt sich um eine Fähre, die über einen Fluss die Stadtteile der südnorwegischen Stadt Fredrikstad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...