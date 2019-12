...in ein KI-Startup. Das eröffnet eine neue Perspektive für die ganze Branche. Habana Labs ist ein israelisches Unternehmen, hat kaum größere Umsätze aber Intel zahlt immerhin 2 Mrd $. Damit ist erstmals ein Preis für einen KI-Spezialisten aufgerufen, an dem sich andere nun orientieren müssen. Was denkt Infineon?



