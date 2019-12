Müller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit monistischem System DGAP-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Müller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit monistischem System 18.12.2019 / 14:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Strategische Unternehmensentscheidung Müller - Die lila Logistik AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit monistischem System Besigheim, 18. Dezember 2019 - Der Vorstand der Müller - Die lila Logistik AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea - SE) vorzubereiten. Die Umwandlung soll im Wege eines Formwechsels nach Maßgabe von Artikel 37 der SE-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 2157/2001) durchgeführt werden. Die Erlangung der Rechtsform der SE zielt darauf ab, die Effizienz der Leitungsstruktur weiter zu erhöhen. Insbesondere soll die Gesellschaft einen Verwaltungsrat erhalten, der die Gesellschaft leitet, die Grundlinien ihrer Tätigkeit bestimmt und deren Umsetzung überwacht sowie einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, die die Geschäfte der Gesellschaft führen (monistisches System). Die Mitglieder des Verwaltungsrats einer SE werden von der Hauptversammlung bestellt. Die Rechtsstellung der Aktionäre der Gesellschaft soll auch im Übrigen grundsätzlich nicht verändert werden. Der Vorstand beabsichtigt, einen sog. Umwandlungsplan und die Satzung der künftigen SE der für den 27. Mai 2020 geplanten ordentlichen Hauptversammlung zur Zustimmung vorzulegen. Ferner ist das gesetzlich vorgesehene Verhandlungsverfahren mit dem Ziel einer Vereinbarung zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und einem zu bildenden besonderen Verhandlungsgremium über die Beteiligung der Arbeitnehmer an Unternehmensentscheidungen in der SE durchzuführen. Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim ISIN DE0006214687 Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Mitteilende Person: Rupert Früh, Finanzvorstand Weitere Informationen: Müller - Die lila Logistik AG Oliver Streich Investor Relations Ferdinand-Porsche-Str. 4 74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125 Fax: +49 (0) 7143 810 - 599 investor@lila-logistik.com 18.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim-Ottmarsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7143 810-0 Fax: +49 (0)7143 810-199 E-Mail: investor@lila-logistik.com Internet: www.lila-logistik.com ISIN: DE0006214687 WKN: 621468 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 939111 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939111 18.12.2019 CET/CEST ISIN DE0006214687 AXC0178 2019-12-18/14:17