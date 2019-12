Perspektive OVID Equity Fonds (A2ATBG / A2DHTY): Mit führenden Telekomunternehmen durch unruhige Zeiten DGAP-News: Perspektive Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit Perspektive OVID Equity Fonds (A2ATBG / A2DHTY): Mit führenden Telekomunternehmen durch unruhige Zeiten 18.12.2019 / 14:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Perspektive OVID Equity R (A2ATBG) und der Perspektive OVID Equity I (A2DHTY) investieren gemäß der UN Nachhaltigkeitsziele international in ein Bündel von Themen und bieten damit ihren Investoren eine breite Diversifikation. Seit 2017 stehen damit neben Gesundheit und Wohlergehen auch Bildung, Innovation, Ressourceneffizienz und auch erneuerbare Energien, Wasser und Infrastruktur im Fokus der Selektion aussichtsreicher Unternehmen. Mit Positionen in Deutsche Telekom (555750), NTT (873029) und AT&T (A0HL9Z) adressiert das Fondsmanagement nicht nur die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen "Infrastruktur" und "Innovation", sondern mischt auch ein relativ defensives Exposure für unruhige Zeiten an den Aktienmärkten bei. Neben einer relativ günstigen Bewertung winken attraktive Dividenden und neue Wachstumsimpulse. Warum der Perspektive OVID Equity Fonds (A2ATBG / A2DHTY) in seiner Nachhaltigkeitsstrategie führende Telekommunikationsunternehmen selektiert hat, erfahren Sie in unserem neuen Beitrag "Digital verbunden!" Mehr erfahren Sie unter: https://www.perspektive-ag.com/wp-content/uploads/2019/12/Aktien-unter-der-Lupe-Telekommunikation.pdf Über die Perspektive Asset Management AG: Gegründet im Jahr 2015 in München, hat sich die Perspektive Asset Management AG unter dem Grundsatz "Sustainability & Good Governance" auf zukunftsweisende und nachhaltige Anlagethemen spezialisiert. Das Unternehmen ist unabhängig und inhabergeführt und bündelt jahrzehntelange Erfahrung, Authentizität sowie Kompetenz, die in das Asset Management einfließen. Geführt wird die Perspektive Asset Management AG von den beiden Vorständen Frau Gabriele Hartmann und Herrn Frank Walter. Weitere Informationen und den Risikohinweis finden Sie auf unserer Internetseite: www.perspektive-ag.com Kontakt: Perspektive Asset Management AG Frau Gabriele Hartmann Feringastraße 12a D-85774 München-Unterföhring Tel.: 0049 (0)89 996 006 09 info@perspektive-ag.com Disclaimer: Die vorliegenden Inhalte stellen lediglich eine allgemeine Information dar und sind nicht als Anlageempfehlung oder als eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen zu verstehen. 18.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 939149 18.12.2019 ISIN DE000A2ATBG9 DE000A2DHTY3 AXC0184 2019-12-18/14:27