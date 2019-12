Red Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme des operativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red Rock Beteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognoseänderung Red Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme des operativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red Rock Beteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für das Geschäftsjahr 2019 18.12.2019 / 14:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Die Red Rock Capital AG strukturiert sich für die kurzfristige Aufnahme des operativen Geschäfts um: Verkauf der Tochtergesellschaft Red Rock Beteiligungs GmbH führt zur deutlichen Verlustreduzierung für das Geschäftsjahr 2019 Langenhagen - Hannover, den 18. Dezember 2019 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) hat heute den Verkauf der direkten Tochter Red Rock Beteiligungs GmbH inkl. noch vorhandener Tochterunternehmen notariell beurkundet. Hintergrund des Verkaufs ist, dass sich die Umsetzung der ursprünglichen Strategie so sehr verzögert, dass mit der kurzfristigen Umsetzung einer Zertifikatsplatzierung über 100 Millionen Euro nicht mehr gerechnet wird. Parallel dazu hat man in den letzten Wochen mittelbare Beteiligungen, die für den kurzfristigen Start des operativen Geschäfts weiterhin als notwendig erachtet werden, von der Red Rock Beteiligungs GmbH gekauft und als unmittelbare Beteiligungen im Konzernverbund integriert. Die "neuen" direkten Töchter decken die Bereiche Liquiditätsbeschaffung und Bauprojekte ab. Zusätzlich wurde eine neue Tochter für den Bereich Bestandsimmobilien gegründet. Ziel ist es, innerhalb der nächsten 6 Monate sowohl Bestandsobjekte zu erwerben als auch erste Bauprojekte anzugehen. Hieraus soll ein ausreichender Cashflow generiert werden, um künftig die laufenden Kosten der Red Rock Capital AG zu decken. Der Verkauf der Beteiligungen führt zu einem direkten positiven Ergebniseffekt in 2019. Statt dem bislang erwarteten negativen Ergebnis (EBIT) von 650 bis 750 TEUR geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 nun von einem gegenüber der bisherigen Erwartung um 250 bis 300 TEUR verbesserten, aber unverändert negativen EBIT in einer Bandbreite von 350 bis 500 TEUR aus. Kontakt Red Rock Capital AG Roland Schreiber, Vorstand Rotekreuzstrasse 33 30627 Hannover Tel.: +49 (0)511 5910 8894 Fax: +49 (0)511 6743 1958 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag Ende der Ad-hoc-Mitteilung 18.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 939155 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939155 18.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0202 2019-12-18/14:55