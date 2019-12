Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta017/18.12.2019/15:23) - Die Hauptversammlung der mic AG hat am heutigen Tage mit einer Mehrheit von 98,73 % eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1 beschlossen. Die erforderliche Zustimmungsquote von 75 % wurde damit deutlich überschritten. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.254.000 auf EUR 1.525.400 herabgesetzt. Die Aktien werden im Verhältnis 1 neue Aktie für 10 alte Aktien zusammengelegt.



Auch bei allen weiteren Beschlüssen ist die Hauptversammlung mit großer Mehrheit den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt.



Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B



mic AG
Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Andreas Empl
Tel.: +49 89 244192 200
E-Mail: info@mic-ag.eu
Website: www.mic-ag.eu



ISIN(s): DE000A0KF6S5 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Lang & Schwarz, Baader Bank, Quotrix, Gettex



