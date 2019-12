Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg, 18. Dezember 2019 (pta019/18.12.2019/15:35) - Die auf Digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5) verlängert die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot von bis zu 3.843.000 neuen Aktien aus einer bereits im Oktober 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung bis zum 31.01.2020. Die neuen Aktien werden weiterhin zu einem Ausgabepreis von 1,00 EUR angeboten.



Für das Angebot besteht eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Pros-pektes nach § 3 Nr. 2 WpPG. Es wurde ein Wertpapierinformationsblatt veröffentlicht, das auf der Website https://www.coinix.de abgerufen werden kann. Die angebotenen Aktien können aus-schließlich im Wege der Anlagevermittlung über die coinIX Capital GmbH, Hamburg vermittelt werden, die verpflichtet ist, sicherzustellen, dass die Betragsgrenzen für nicht qualifizierte Anleger gem. § 6 WpPG eingehalten werden. Interessierte Anleger können ihr Interesse an einer Zeichnung über die Website https://www.coinix.de bekunden.



