Hesse Newman Capital AG: Beurkundung des Verkaufsvertrags zwischen der Hesse Newman Capital AG und der NORDCAPITAL-Gruppe DGAP-Ad-hoc: Hesse Newman Capital AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag Hesse Newman Capital AG: Beurkundung des Verkaufsvertrags zwischen der Hesse Newman Capital AG und der NORDCAPITAL-Gruppe 18.12.2019 / 16:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Heute wurde der Unternehmenskaufvertrag zwischen der Gesellschaft und der NORDCAPITAL-Gruppe, Hamburg, notariell beurkundet. Demnach sollen annähernd sämtliche Assets, namentlich die Anteile an Beteiligungsgesellschaften sowie die Forderungen gegen beteiligte Unternehmen, übertragen werden. Die Liquidität der Gesellschaft, eine 15prozentige-Beteiligung an der TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH, Hamburg, sowie einige weitere unwesentliche Wirtschaftsgüter werden zurückbehalten. Mit diesem Vertrag soll zugleich auch die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, die SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG, Zürich/Schweiz, den von ihr gehaltenen Anteil an der Hesse Newman Fondsmanagement GmbH an die NORDCAPITAL-Gruppe veräußern. Die NORDCAPITAL-Gruppe betreut bereits seit mehreren Jahren als Unterdienstleister Fonds der Hesse Newman-Gruppe und soll nunmehr das gesamte Geschäft übernehmen. Von dem mit Vollzug zahlbaren Gesamtkaufpreis entfällt auf die Gesellschaft ein Betrag von rund EUR 9 Mio. Zusätzlich ist ein an den Fonds "Hesse Newman Classic Value 4" geknüpfter und nachgelagert zu zahlender Kaufpreisbestandteil vereinbart, der jedoch nach Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit unbestimmt ist. Die Gesellschaft plant nicht, den auf sie entfallenden Kaufpreisanteil in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten. Der Vertrag bedarf noch der Zustimmung einer für das Jahr 2020 vorzusehenden außerordentlichen Hauptversammlung; weitere Zustimmungen oder Genehmigungen, insbesondere von Kartellbehörden oder Anlegern der Fonds, sind hingegen nicht erforderlich. Kontakt: Hesse Newman Capital AG Jens Burgemeister Tel: 040/33962 0 Email: capital@hesse-newman.de 18.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hesse Newman Capital AG Kaiser-Wilhelm-Straße 85 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040/339 62 0 Fax: 040/339 62 481 E-Mail: capital@hesse-newman.de Internet: www.hesse-newman.de ISIN: DE000HNC2059 WKN: HNC205 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 939327 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939327 18.12.2019 CET/CEST ISIN DE000HNC2059 AXC0233 2019-12-18/16:17