Hamburg, 18. Dezember 2019 (pta023/18.12.2019/16:41) - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA verlängert die Angebotsfrist für die knapp 4 Mio. neuen Aktien aus einer im Oktober 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung bis zum 31.01.2020. Die neuen Aktien werden weiterhin zu 1,00 EUR je angeboten.



Für das öffentliche Angebot nutzt coinIX die im Wertpapierprospektgesetz geschaffene Möglichkeit, auf einen aufwendigen und kostenintensiven Verkaufsprospekt zu verzichten und hat stattdessen nur ein dreiseitiges Wertpapierinformationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Nachdem die Aktien der coinIX seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen sind, können jetzt also neue Aktien erworben werden, um den Aktionärskreis zu vergrößern und die Liquidität zu erhöhen. Die neuen Mittel sollen genutzt werden, um das weitere Wachstum voranzutreiben und sollen weitere Investments ermöglichen.



Entsprechend der Vorgaben des Wertpapierprospektgesetzes ist die Zeichnung nur unter Einschaltung eines Anlagevermittlers möglich, der unter anderem auch sicherstellen muss, dass Privatanleger bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Die neuen Aktien werden daher ausschließlich über die coinIX Capital GmbH vermittelt, die hierfür als vertraglich gebundener Vermittler tätig wird. Interessierte Anleger können auf der Website www.coinix.de ihr Interesse an einer Zeichnung bekunden.



Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX erläutert: "Wir haben seit dem Start des öffentlichen Angebotes am 09.12.2019 umfangreiches Interesse an unserer Kapitalerhöhung erhalten. Private Anleger aber vor allem auch die institutionellen Investoren benötigen ausreichend Zeit für die Anlageentscheidung. Mit der Verlängerung der Zeichnungsfrist über die Feiertage und Ferienzeit hinaus, können wir allen Interessenten ohne Zeitdruck die Möglichkeit hierzu geben."



Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 30 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 3 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.



