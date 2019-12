Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Beno Immobilien GmbH hat im Rahmen eines Share Deals 100% der Anteile an der HC Immobilien GmbH übernommen, so die Beno Holding AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die HC Immobilien GmbH besitzt ein Grundstück mit einer Betriebsimmobilie in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) mit einer Fläche von ca. 8.508 m². Die Betriebsimmobilie ist bis 2030 an den bonitätsstarken Nutzer Brunel GmbH vermietet und generiert eine Jahresnettomiete in Höhe von 264.000,00 EUR. Die Brunel GmbH betreibt an dem Standort in Dortmund Engineeringsdienstleistungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie den Automotivebereich. ...

