FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat ihre Fluggäste über Engpässe bei der Bordverpflegung wegen des Streiks bei dem Airline-Caterer LSG Sky Chefs informiert. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von LSG in Frankfurt und München für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Deshalb könne am Donnerstag und voraussichtlich den beiden Folgetagen auf manchen Flügen nicht die gewohnte Getränke- und Mahlzeitenauswahl bereitgestellt werden, teilte der Mutterkonzern beider Unternehmen Lufthansa mit und bot den Kunden kostenlose Umbuchungen an.

Auf innerdeutschen und europäischen Flügen von und nach Frankfurt und München werden demnach keine Mahlzeiten und Getränke angeboten. Auf Langstreckenflügen von Frankfurt und München werde ein reduziertes Catering bereitgestellt. Alle Langstreckenflüge nach Frankfurt und München enthalten dagegen die normale Getränke- und Mahlzeitenauswahl.

Kunden, die in Frankfurt und München umsteigen oder ihre Reise beginnen, würden im Transit- und Abflugbereich Verpflegungsstationen mit kostenlosen Getränken und Snacks zur Verfügung gestellt. Außerdem erstatte das Unternehmen nach Vorlage der Belege angemessene Kosten, wenn sich Kunden selbst mit Getränken oder Essen versorgen. Getränke sollten allerdings erst nach der Sicherheitskontrolle erworben werden.

December 18, 2019 11:09 ET (16:09 GMT)

