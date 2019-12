Der Internetportal-Betreiber Scout24 will nach dem Verkauf seiner Ableger AutoScout24 und Finanzcheck offenbar einen Teil des Erlöses an Aktionäre ausschütten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtete, erwägt das Unternehmen eine Sonderdividende von mehr als einer Milliarde Euro. Auch eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms könnte Konzernchef Tobias Hartmann dem Aufsichtsrat vorschlagen. Mit dem Erlös könnte Scout24 zudem Schulden abbauen und in das restliche Geschäft investieren, hieß es.

Scout24 hatte am Vorabend den Verkauf der Portale an den Finanzinvestor Hellman & Friedman für rund 2,9 Milliarden Euro angekündigt. Hartmann hatte bereits in einem Zeitungsinterview erklärt, einen Teil des Erlöses an die Aktionäre ausschütten zu wollen, jedoch keine genauere Summe genannt./nas/jha/

ISIN DE000A12DM80

AXC0273 2019-12-18/17:50