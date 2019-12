Kunden in den Niederlanden kauften bisher außer E-Books nicht bei Amazon.nl, sondern in Deutschland oder Großbritannien. Jetzt startet Amazon richtig in den Niederlanden. Amazon betreibt seit Jahren mit amazon.nl einen reinen Online-Buchladen in den Niederlanden, außer E-Books gibt es dort nichts zu kaufen. Im Februar 2020 soll sich das nach übereinstimmenden Berichten von Dritten, die in den Launch involviert sind, ändern: Der Amazon-Marktplatz soll in den Niederlanden starten. Damit verstärkt Amazon seine Bemühungen, den niederländischen Markt zu erschließen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...