Munich Brand Hub AG: Insolvenzantragstellung bei der Laurèl GmbH DGAP-Ad-hoc: Munich Brand Hub AG / Schlagwort(e): Insolvenz Munich Brand Hub AG: Insolvenzantragstellung bei der Laurèl GmbH 18.12.2019 / 20:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Munich Brand Hub AG: Insolvenzantragstellung bei der Laurèl GmbH Aschheim, 18. Dezember 2019 - Die Munich Brand Hub AG (ISIN: DE000A2GS6K1) gibt bekannt, dass der Geschäftsführer der Laurèl GmbH mit Sitz in Aschheim, an der die Munich Brand Hub AG sämtliche Geschäftsanteile hält, heute beschlossen hat, beim Amtsgericht München (Insolvenzgericht) einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen. Kontakt: Dirk Reichert, Vorstand Munich Brand Hub AG +49 89 99888 273 info@munichbrandhub.com Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906 14 frank.ostermair@better-orange.de 18.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Munich Brand Hub AG Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: 089 99888-0 E-Mail: info@munichbrandhub.com Internet: www.munichbrandhub.com ISIN: DE000A2GS6K1 WKN: A2GS6K Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 939847 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939847 18.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GS6K1 AXC0303 2019-12-18/20:02