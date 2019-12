Solide Fundis, bombige Dividende sowie innvoative und umsatzstarke Produkte könnten den Breakout herbeiführen.

Symbol:ISIN: US00287Y1091Der Kurszuwachs von fast 27 Prozent lässt Aktionärsherzen höher schlagen. Momentan setzt das Wertpapier nahe dem Allzeithoch jedoch nicht allzu weit vom 20er-EMA entfernt zu einer Konsolidierung oder Seitwärtsbewegung an.Neben einer innovativen und umsatzstarken Produktpalette sind es solide Fundamentalzahlen, die die Anleger auch nach der Übernahme von Allergan bei der Stange halten. Umsatz und Gewinn sind in den vergangen Jahren ziemlich regelmäßig gestiegen. Das Kurs-Gewinnverhältnis ist mit etwas über 20 recht moderat, die Dividendenrendite liegt mit über 4 Prozent im Spitzenbereich. Die aktuelle Chartformation könnte auf eine kurze Verschnaufpause vor einem erneuten Breakout hindeuten. Eventuell bildet sich eine Tasse-mit-Henkel-Formation aus.Bei dem beschriebenen Ausbruchsszenario könnte das Kaufsignal bei 90,10 USD. Der Stopp Loss bei 88,90 USD gesetzt werden. Das in North Chicago im US Bundestaat Illinois ansässige Pharmaunternehmen meldet voraussichtlich am 31. Januar seine nächsten Quartalszahlen. Der beschriebene Swingtrade könnte Anlagern bis dahin viel Freude bereiten.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/abbvie-pharma-aktie-mit-viel-potential-in-der-pipeline/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ABBV.