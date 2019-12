FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Mittwoch verlief nach Angaben aus dem Handel ruhig. Im DAX gab es keine nennenswerten Bewegungen. So reagierte auch die Vonovia-Aktie nicht auf die Nachricht, dass der Immobilienkonzern die restlichen Aktionäre der schwedischen Hembla herausdrängen will.

Lebhafter ging es bei Nebenwerten zu. Die Aktie des Online-Lotteriebetreibers Zeal Networks sprang um 7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine EBITDA-Prognose erhöht hatte.

Euromicron wurden 35 Prozent höher getaxt. Hier kam die Bestellung eines Sanierungsvorstands gut an.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.228 13.222 +0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 18, 2019

