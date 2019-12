PALO ALTO (IT-Times) - Elektroautos in China zu verkaufen, ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Die Regierung in Beijing hat die Subventionen zurückgefahren. Dieses Problem hat Tesla nun auch erkannt und adressiert. Tesla Inc. plant, das bald in China in die Massenproduktion gehende Volumen-Modell...

Den vollständigen Artikel lesen ...