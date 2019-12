Schwerpunkt auf japanischen Sportlern und Aktiven im Behindertensport, die Japan im Jahr 2020 vertreten

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels in Shinjuku, Tokio, wird eine Ausstellung mit dem Titel "Sports News Photograph Exhibition 2020 The Power of Athletes on the World Stage" ("Ausstellung von Sportreportagefotografien 2020 Leistungen von Sportlern auf der Weltbühne") veranstalten. Vom 15. Januar (Mittwoch) bis zum 16. März (Montag) 2020 werden Reportagefotografien gezeigt, mit denen Sportlern, die in der globalen Sportarena antreten, Anerkennung gezollt wird. Im Rahmen dieser jährlich stattfindenden 6. Ausstellung werden demnächst etwa 40 faszinierende Fotos von Sportlern in Aktion gezeigt. Sie wird in Zusammenarbeit mit The Mainichi Newspapers und The Sports Nippon Newspapers in unserer Hotellobby abgehalten und wird von Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. und ITO EN, Ltd. gesponsert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191218005805/de/

About 40 captivating photographs of athletes competing in the glab sports arena will be displayed at Sports News Photograph Exhibition 2020. (Photo: Business Wire)

Es wird erwartet, dass japanische Sportler und Sportlerinnen und Aktive, die bei Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen antreten und immer mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommen, im Jahr 2020 die Helden und Heldinnen verschiedener Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt sein werden. In Fotos, die bei der Ausstellung gezeigt werden, sollen sie vorgestellt werden.

Mit dieser jährlich veranstalteten Ausstellung von Sportreportagefotografien sollen Sportler unterstützt werden, die innerhalb und außerhalb Japans antreten. Mittels faszinierender Fotos wird die Aufmerksamkeit auf zentrale Momente ihrer sportlichen Betätigung gelenkt. Mit dieser demnächst stattfindenden Ausstellung sollen die Gäste an den Glanz des Sports erinnert werden im gleichen Jahr, in dem Japan den größten sportlichen Wettbewerb der Welt ausrichten wird.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Service besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns bitte auf unserer Website, auf YouTube, Facebook oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191218005805/de/

Contacts:

Keio Plaza Hotel Tokyo

Keiko Kawashima, +81-3-5322-8010

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp