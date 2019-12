QUEBEC CITY, Dec. 19, 2019, ein Branchenführer im Bereich der LiDAR-Technologie, der die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gab heute bekannt, dass es gemeinsam mit der kanadischen Automotive Parts and Manufacturers Association und Karma Automotive als Aussteller auf der CES 2020 , die vom 7. bis 10. Januar 2020 stattfindet, am Stand 1025 Tech East Westgate vertreten sein wird.



Die APMA ist Kanadas nationaler Verband für OEM-Hersteller von Automobilteilen, Ausstattungen, Werkzeugen, Zubehör, fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen für die globale Automobilindustrie.LeddarTech ist seit 2015 Mitglied dieses Verbands.Das Hauptziel des Verbandes ist die Förderung der Erstausrüster in der Automobilzulieferindustrie im In- und Ausland.Die APMA präsentiert in Zusammenarbeit mit Karma Automotive und dem LeddarTech Automotive Center of Excellence Technologien, die das autonome Fahren weiter voranbringen.

"Die Arbeit der APMA beim Management der Canadian Autonomous Vehicle Demo Zone im Rahmen des Autonomous Vehicle Innovation Network (AVIN) der Provinzregierung Ontarios im Wert von 80 Millionen US-Dollar wird stark von der Erweiterung unseres Demo-Fuhrparks um Karmas Revero GT profitieren", erläuterte Warren Ali, Vice President of Innovation bei APMA. "Gemeinsam freuen wir uns darauf, neue Technologien zu erforschen, die sich in zukünftige Fahrzeugplattformen und -lösungen integrieren lassen.Damit wir unsere Visionen des autonomen Fahrens praktisch umzusetzen können, freuen wir uns, dass LeddarTech als führender Anbieter der LiDAR-Technologie bei der Entwicklung des autonomen Luxusfahrzeugs von Karma mit uns zusammenarbeitet", ergänzte Ali.

"LeddarTech freut sich, gemeinsam mit der APMA auf der CES aufzutreten.Wir sind der Ansicht, dass strategische Partnerschaften und Branchenkooperationen einen erheblichen Mehrwert und Nutzen für unsere Kunden und Endverbraucher bieten", sagte Michael Poulin, Vice President of Product Line bei LeddarTech.Er fuhr fort: "Wir freuen uns darauf, unser auf der CES 2020 ausgezeichnetes Leddar Pixell, eine Cocoon-LiDAR-Technologie, zusammen mit Karma in ihrem luxuriösen 2020 Revero GT zu präsentieren. Ebenso freuen wir uns, die Pedestrian Classification-Technologie von LeddarTech zu präsentieren. Diese Live-Demo, die auf der LeddarEngine basiert, zeigt einmal mehr die Motivation unseres Unternehmens, Entwicklungen bei Fahrerassistenzsystemen und beim autonomen Fahren anzuführen und voranzubringen", fuhr Poulin fort.

Leddar Pixell Vorteile:

Zuverlässige Erkennung von Objekten und VRUs (Vulnurable Road Users)

Breites horizontales Sichtfeld von 180°

Keine toten Winkel im beleuchteten Sichtfeld.

Außergewöhnliche Haltbarkeit

3D-Flash, Solid-State-Design ohne bewegliche Teile

IP67-Gehäuse mit schlagfesten Fenstern und Steckverbindern in Automobilqualität

Seit seiner Markteinführung im September 2019 wurde Leddar Pixell auf mehreren Fachmessen in Europa, Nordamerika und Asien vorgestellt.Neben der CES wird LeddarTech Leddar Pixell auf der Automotive World 2020 vom 15. bis 17. Januar in Tokio, Japan, gemeinsam mit Nagase präsentieren. Ebenso auf der AV20 in San Jose im Februar und auf der TECH.AD Berlin im März sowie an weiteren Orten im Laufe des Jahres 2020.

Über Karma Automotive

Karma Automotive ist ein High-Tech-Inkubator, der Innovatoren eine perfekte Plattform bietet, um ihre neuen Technologien zu testen.Karma wurde 2014 gegründet und erfindet das traditionelle, einzelhandelsorientierte Geschäftsmodell der Automobilindustrie neu, um nichttraditionelle Werte zu schaffen, indem es seine Engineering-, Design-, Anpassungs- und Fertigungsressourcen für andere Unternehmen öffnet, die auf der Suche nach einer beschleunigten Produktentwicklung, dem Zugang zu neuen Technologien oder einer luxuriöseren Gestaltung ihrer Produkte sind.

Zusätzliche Informationen über Karma Automotive und Revero finden Sie unter www.karmaautomotive.com , oder besuchen Sie den frei zugänglichen Karma Newsroom unter www.karmanewsroom.com

Über APMA

Der Verband wurde 1952 gegründet und seine Mitglieder machen 90 % der unabhängigen Teileproduktion in Kanada aus.Im Jahr 2018 erzielten die Lieferungen von Automobilteilen einen Wert von über 35 Milliarden US-Dollar und mehr als 100.000 Menschen waren in der Branche beschäftigt.Das Hauptziel des Verbandes ist die Förderung der Erstausrüster (O.E.) in der Automobilzulieferindustrie im In- und Ausland.Der Verband ist eine wichtige Branchenvertretung für den Bund und die Provinzen Kanadas, unterstützt Initiativen der Regionalregierungen und schafft und führt globale Marketinginitiativen durch, um Handels- und Geschäftsmöglichkeiten für unsere Mitglieder zu entwickeln. Zusätzlich zur Interessenvertretung bietet die APMA ihren Mitgliedern auch Lösungen und Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung sowie Beratung und Unterstützung bei der Modernisierung ihrer Betriebe, um diesen die Erfüllung der Anforderungen von Industry 4.0 zu ermöglichen.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.apma.ca und bei LinkedIn , Twitter

Kontakt:Warren Ali, Vice President Innovation, APMA

Tel:1-416-620-4220 Durchwahl 235 Wali@apma.ca

Über LeddarTech

LeddarTech ist mit seiner äußerst vielseitigen und skalierbaren LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor, die auf der einzigartigen LeddarEngineTM beruht, führend in der Fahrzeugbranche. Die LeddarEngine besteht aus einer Reihe von SoCs, die für die funktionale Sicherheit in Automobilqualität zertifiziert sind und in Kombination mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSPTM verwendet werden.Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis.Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Fähigkeiten der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.:+1-418-653-9000 Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore und LeddarTech Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a66d2523-094e-4de0-8255-68f356db9cfa