Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe erhöht nach starkem Gewinnanstieg im Herbst die Prognose fürs Gesamtjahr 2019/20 DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe erhöht nach starkem Gewinnanstieg im Herbst die Prognose fürs Gesamtjahr 2019/20 19.12.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hornbach-Gruppe erhöht nach starkem Gewinnanstieg im Herbst die Prognose fürs Gesamtjahr 2019/20 Konzernumsatz legt in den ersten neun Monaten 2019/20 um 7,8 % auf 3.745 Mio. Euro zu / Baumärkte flächenbereinigt plus 7,1 % / Bereinigtes EBIT wächst um 33,0 % auf 240 Mio. Euro Neustadt a. d. Weinstraße, 19. Dezember 2019. Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat Umsatz und Ertrag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (1. März bis 30. November 2019) kräftig gesteigert. Das erfreuliche Wachstum des Konzernumsatzes um 7,8 % auf 3.745,3 Mio. Euro (Vj. 3.475,5 Mio. Euro) führte zusammen mit verbesserten Kostenrelationen zu einem überproportionalen Ertragsanstieg. So erhöhte die Hornbach-Gruppe das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) um 33,0 % auf 240,2 Mio. Euro (Vj. 180,6 Mio. Euro). Das Ergebnis je Holding-Aktie lag nach neun Monaten bei 8,02 Euro (Vj. 6,26 Euro). Aufgrund der deutlichen Ergebnissteigerungen im dritten Quartal erhöhte der Vorstand die Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2019/20. Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel), der zum 30. November 2019 insgesamt 159 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stieg der Nettoumsatz in den ersten neun Monaten um 7,5 % auf 3.499,3 Mio. Euro (Vj. 3.256,1 Mio. Euro). Flächen- und währungskursbereinigt erzielten die Bau- und Gartenmärkte in den ersten neun Monaten ein Umsatzwachstum von 7,1 % (Vj. 3,8 %). Die Nettoumsätze der inländischen Hornbach-Baumärkte und des Onlineshops erhöhten sich im Dreivierteljahr 2019/20 um 5,6 % auf 1.782,1 Mio. Euro (Vj. 1.687,7 Mio. Euro). Flächenbereinigt legten die Umsätze in Deutschland um 6,2 % (Vj. 1,6 %) zu. In den acht Ländern außerhalb Deutsch-lands (übriges Europa) stieg der Nettoumsatz um 9,5 % auf 1.717,2 Mio. Euro (Vj. 1.568,3 Mio. Euro). Der Auslandsanteil am Umsatz des Hornbach Baumarkt AG Teilkonzerns erhöhte sich von 48,2 % auf 49,1 %. Flächen- und währungskursbereinigt wuchsen die Umsätze im übrigen Europa um 8,1 % (Vj. 6,3 %). "Gerade in Deutschland haben wir in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir sind nicht nur deutlich näher an unsere hohen Wachstumsraten außerhalb Deutschlands herangerückt, sondern haben auch den Abstand zur DIY-Branche vergrößert. Der hohe Kundenzuspruch spiegelt sich überdies in den Platzierungen bei renommierten Zufriedenheitsumfragen wider. In Deutschland wie auch in wichtigen Auslandsmärkten wie den Niederlanden oder Österreich liegen wir in der Gunst der Baumarktkunden ganz vorne", sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH, der aktuell 31 Baustoffhandlungen im Südwesten Deutschlands sowie zwei grenznahe Standorte in Frankreich (Lothringen) betreibt, steigerte die Umsätze in den ersten neun Monaten um 12,4 % auf 244,8 Mio. Euro (Vj. 217,7 Mio. Euro). Bereinigtes Betriebsergebnis wächst überproportional Aufgrund der hohen Umsatzdynamik und verbesserter Kostenrelationen im DIY-Einzelhandelsgeschäft hat sich das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) der Hornbach-Gruppe im dritten Quartal auf 41,8 Mio. Euro (Vj. 19,7 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Insgesamt stieg das bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten um 59,6 Mio. Euro (plus 33,0 %) auf 240,2 Mio. Euro (Vj. 180,6 Mio. Euro). Das operative Geschäft steuerte mit gut 50 Mio. Euro den größten Teil zum Ergebnisanstieg bei, der Rest resultierte aus der Erstanwendung der neuen Leasingbilanzierung nach IFRS 16. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 5,2 % auf 6,4 %. Das Ergebnis je Holding-Aktie erhöhte sich auf 8,02 Euro (Vj. 6,26 Euro). Auf Ebene des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG stieg das bereinigte EBIT im Dreivierteljahr 2019/20 um 49,5 % auf 200,9 Mio. Euro (Vj. 134,3 Mio. Euro). Das Ergebnis je Baumarkt-Aktie wird mit 3,72 Euro (Vj. 2,89 Euro) ausgewiesen. Die Teilkonzerne Hornbach Baustoff Union GmbH und Hornbach Immobilien AG trugen mit einem bereinigten EBIT von 5,5 Mio. Euro (Vj. 6,6 Mio. Euro) bzw. 43,1 Mio. Euro (Vj. 42,3 Mio. Euro) zum Konzernergebnis bei. Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2019/20 angehoben Wie bereits in der Adhoc-Mitteilung vom 10. Dezember 2019 bekanntgegeben, wurde die Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2019/20 vor dem Hintergrund des deutlichen Gewinnwachstums im dritten Quartal und Dreivierteljahr angehoben. Es wird nunmehr damit gerechnet, dass das bereinigte EBIT (Vj. 134,9 Mio. ) der Hornbach-Gruppe im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor: "um mehr als 20 %") wachsen wird. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019/20, wonach der Konzernumsatz im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich steigen soll, wurde bestätigt. Hinweis: Die Quartalsmitteilungen der Hornbach Holding AG & Co. KGaA und der Hornbach Baumarkt AG sind auf der Webseite abrufbar unter "Publikationen", Link: www.hornbach-gruppe.com/Finanzberichte. Kennzahlen der Hornbach-Gruppe für das 3. Quartal und Dreivierteljahr im Überblick Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 3. 3. ± Konzern Quartal Quartal (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2019/20 2018/19 in % 1) Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 1.139,4 1.084,9 5,0 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 1.054,5 1.006,4 4,8 Deutschland 526,2 513,8 2,4 Übriges Europa 528,3 492,6 7,2 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 2) 4,6% 6,2% Deutschland 3,3% 4,4% Übriges Europa 2) 5,9% 8,2% Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff 84,5 77,9 8,5 Union GmbH Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,0% 35,0% EBIT 41,3 20,9 97,7 Bereinigtes EBIT 41,8 19,7 >100 Konzernergebnis vor Steuern (EBT) 30,4 16,1 89,1 Periodenüberschuss 3) 23,4 11,8 98,3 Ergebnis je Hornbach Holding-Aktie (in Euro) 1,30 0,72 80,6 Investitionen 24,7 21,7 13,7 Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA 9 Monate 9 ± Konzern Monate (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2019/20 2018/19 in % 1) Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 3.745,3 3.475,5 7,8 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 3.499,3 3.256,1 7,5 Deutschland 1.782,1 1.687,7 5,6 Übriges Europa 1.717,2 1.568,3 9,5 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 2) 7,1% 3,8% Deutschland 6,2% 1,6% Übriges Europa 2) 8,1% 6,3% Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff Union 244,8 217,7 12,4 GmbH Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,6% 35,8% EBIT 240,6 181,7 32,5 Bereinigtes EBIT 240,2 180,6 33,0 Konzernergebnis vor Steuern (EBT) 205,9 165,8 24,2 Periodenüberschuss 3) 156,1 122,1 27,9 Ergebnis je Hornbach Holding-Aktie (in Euro) 8,02 6,26 28,1 Investitionen 104,2 158,3 -34,- 2 Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding AG 30. November 28. ± in & Co. KGaA Konzern 2019 1) Februar % 2019 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 40,4% 50,0% Anzahl der Bauund Gartenmärkte 159 158 0,6 Verkaufsfläche der Bauund Gartenmärkte 1.874 1.853 1,1 nach BHB (in Tqm) Anzahl der 33 30 10,0 Baustoffhandels-Niederlassungen Mitarbeiter Hornbach-Gruppe (Anzahl) 21.465 21.055 1,9 Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEuro gerechnet. 1) Angaben für das Geschäftsjahr 2019/20 unter Berücksichtigung der Erstanwendung der Leasingbilanzierung nach IFRS 16. Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. 2) ohne Währungskurseffekte 3) nach IFRS einschließlich Gewinnanteile anderer Gesellschafter Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 19.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 