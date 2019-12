Bereits in unserer heutigen Ausgabe des Tagesberichts "Börse to Go" beleuchteten wir die heute definitiv bekannt gegebene Großfusion zwischen PSA (wichtigste Automarken: Peugeot, Citroën und Opel) uns Fiat Chrysler (im Folgenden abgekürzt: FC). Mit diesem Zusammenschluss entsteht der viertgrößte Automobilkonzern der Welt (hinter VW, Toyota und dem Joint Venture Renault - Nissan - Mitsubishi), der aktuell einen Jahresumsatz von rd. 170 Mrd. Euro, knapp 9 Mio. verkaufte Fahrzeuge jährlich und eine kombinierte Aktienmarkt-Kapitalisierung von rd. 50 Mrd. Euro auf sich vereinigt.Insbesondere die Frage nach den Implikationen dieser Fusion für VOLKSWAGEN, die in 2018 mit 10,8 Mio. verkauften Fahrzeugen nur sehr knapper Weltmarktführer vor Toyota (inkl. Daihatsu und Hino) und Renault / Nissan / Mitsubishi waren, stellt sich daher sofort, nimmt der neue PSA / FC-Konzern künftig doch eine relativ ähnliche Regional- wie auch Kfz-Größenklassenstruktur wie auch VW ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...