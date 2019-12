Consus Real Estate AG: Änderung der Bedingungen der EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 (ISIN DE000A2G9H97) vollzogen; Wandlungen werden künftig nach dem neugefassten Wandlungsmechanismus durchgeführt DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe Consus Real Estate AG: Änderung der Bedingungen der EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 (ISIN DE000A2G9H97) vollzogen; Wandlungen werden künftig nach dem neugefassten Wandlungsmechanismus durchgeführt 19.12.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 19. Dezember 2019: Wie am 15. Oktober 2019 mitgeteilt hat, haben die Gläubiger der von der Consus Real Estate AG ausgegebenen EUR 200.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen fällig 2022 (ISIN DE000A2G9H97) im Wege der Abstimmung ohne Versammlung einstimmig eine Änderung der Bedingungen (Neufassung des Wandlungsmechanismus zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse) beschlossen. Dieser Beschluss ist nunmehr entsprechend den Bestimmungen des Schuldverschreibungsgesetzes auch vollzogen worden. Die Bedingungen sind somit wirksam geändert. Von nun an werden Wandlungen nach dem neugefassten Wandlungsmechanismus durchgeführt. Über die Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG (CONSUS) mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der CONSUS hatte zum 30. September 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10.3 Mrd. Euro. CONSUS konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert CONSUS entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt CONSUS durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und CONSUS Swiss Finance AG. Die Aktien der CONSUS sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. Kontakt: Investor Relations Robert Stierwald T: +49 30 96535790264 E: investors@consus.ag 19.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 939849 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939849 19.12.2019 ISIN DE000A2DA414 AXC0042 2019-12-19/07:30