Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta005/19.12.2019/07:00) - Die Stichting General Holdings, welche 17.6% der Aktien der HOCHDORF Holding AG hält, hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass sie die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen wird. Bei dieser Generalversammlung beabsichtigt Stichting, ihr Fragerecht im Sinne von Art. 697 OR auszuüben und will verschiedene Fragen zur früheren Beteiligung der HOCHDORF Holding AG an der Pharmalys Laboratories SA stellen. Zusätzlich beantragt sie eine Sonderprüfung im Sinne von Art. 697a OR zu diesen Fragen.



Der Verwaltungsrat wird nach Erhalt des schriftlichen Begehrens an seiner nächsten Sitzung über das weitere Vorgehen Beschluss fassen.



(Ende)



