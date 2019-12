Viel war es nicht, was die Apple-Aktie gestern auf die Kurswaage legen konnte. Dennoch: Es reichte für ein neues Allzeithoch. Damit summierte sich der Zugewinn in diesem Jahr auf fast 78%. Und wenn man die neuen Pläne hört, dürfte diese Rallye auch im kommenden Jahr kaum viel an Dynamik verlieren.

Bislang war Apple dafür bekannt, neue Produkte immer nur im eigenen abgeschotteten Universum zu lancieren. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn zusammen mit anderen Hightech-Größen wie Amazon und Google plant man, neue und vor allem offene Standards für vernetzte Geräte ...

