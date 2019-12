Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) lieferte gestern eine gute News und fallende Kurse - heute gibt es eine SEHR GUTE NEWS und... Evotec gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen dritten Meilenstein in seiner Diabetes-Forschungsallianz mit Sanofi ("TargetBCD") erreicht hat, der eine Zahlung in Höhe von 3 Mio. € an Evotec auslöst. Der Meilenstein wurde erreicht, nachdem Evotec wichtige vorab festgelegte Kriterien bei der Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie erfüllt hat. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie für Menschen mit Diabetes, die auf humanen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...