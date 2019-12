Stichting hält 17,6 Prozent der HOCHDORF-Aktien.Bei dieser Generalversammlung wolle Stichting verschiedene Fragen zur früheren Beteiligung der HOCHDORF an der Pharmalys Laboratories SA stellen, teilte HOCHDORF am Donnerstag mit. Zusätzlich beantrage sie eine Sonderprüfung (im Sinne von Art. 697a OR) zu diesen Fragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...