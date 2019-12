Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist auch gestern nicht in die Gänge gekommen. Lange Zeit war kaum Bewegung im DAX. Am Nachmittag rutschte er dann etwas kräftiger ins Minus. Am Ende notierte der DAX knapp 0,5 Prozent tiefer bei 13.222 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Symrise.