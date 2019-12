Die Hornbach-Gruppe (ISIN: DE0006083405)hat Umsatz und Ertrag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (1. März bis 30. November 2019) kräftig gesteigert. Wie bereits in der ad-hoc vom 10.12.2019 mitgeteilt - was zu einem Kurssprung führte - läuft es derzeit rund in der Hornbachgruppe, man hat die Erträge überproportional steigern können und das in einem Retailmarkt, der auch in Richtung Onlinehandel Anteile abgeben muss. Aber auch Online ist für Hornbach in 9 Europäischen Ländern Wachstumstreiber. Das Wachstum des Konzernumsatzes um 7,8 % auf 3.745,3 Mio. Euro (Vj. 3.475,5 Mio. ...

