Evotec hat in seiner Diabetes-Forschungsallianz mit Sanofi ("TargetBCD") einen dritten Meilenstein erreicht. Dadurch erhält Evotec eine Zahlung in Höhe von drei Millionen Euro. Die Aktie von Evotec reagiert am frühen Morgen mit einem deutlichen Plus von mehr als einem Prozent. Damit kann der Wert das jüngste Kaufsignal bestätigen.Der Meilenstein wurde erreicht, nachdem Evotec wichtige vorab festgelegte Kriterien bei der Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie erfüllt hat. Das Ziel der Zusammenarbeit ...

