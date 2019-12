FRANKFURT (Dow Jones)--Am Ende eines sehr guten Jahres für die Aktienmärkte steigt an der Wall Street nochmals die Anzahl der Optimisten deutlich an. In Deutschland herrscht unter Privatanlegern dagegen bereits vorweihnachtliche Ruhe. Das Jahr ist nahezu, was den Aktienmarkt betrifft, gelaufen. Mit dem großen Verfall steht am Freitag der letzte liquide Handelstag dieses Jahres an. Danach dürfte die Liquidität schnell austrocknen.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street nun bei 44,1 Prozent und damit 6,5 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Das Bärenlager ist dagegen um 5,6 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent gefallen. Dies liegt deutlich unterhalb des historischen Durchschnitts von 30,5 Prozent. Neutral sind 35,4 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem kleinen Minus von 0,9 Prozentpunkten entspricht.

Unter den Privatanlegern in Deutschland haben sich indes zur letzten Sentiment-Erhebung kaum Veränderungen ergeben, die Bücher scheinen hier weitgehend geschlossen zu sein. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sank der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent. 37 Prozent der Privaten sind unverändert pessimistisch gestimmt. 20 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein kleines Plus von einem Prozentpunkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2019 01:56 ET (06:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.