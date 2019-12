flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Sorte WTI im Februar-Kontrakt ...

Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Sorte WTI im Februar-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX konnte sich auch am Mittwoch nach den EIA-Lagerbestandsdaten der Woche deutlich oberhalb der Marke von 60 US-Dollar behaupten. Die Lagerbestände in der Woche zum 13. Dezember fielen um 1,085 Millionen Fass. Insgesamt beträgt der US-Rohöllagerbestand nun 446,8 Millionen Fass - dieser liegt 4 Prozent oberhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 23. April 2019 bei 64,34 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,34 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 64,34 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 66,39/67,65/69,69 und 73,00 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 58,99/57,34/55,69 und 53,64 US-Dollar auszumachen.

