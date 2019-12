Die Lage am Ölmarkt hat sich kaum verändert. Die Ölpreise haben sich nur minimal von der Stelle bewegt. Es ist die Rede von fehlenden Impulsen.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,24 US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...