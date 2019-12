Winterthur (ots) - In diesen Tagen erhalten über hunderttausend Kinder und bedürftige Erwachsene in Ost- und Südosteuropa ein Weihnachtspäckli aus der Schweiz.Von Armut betroffene Familien, Alleinerziehende, Schulkinder, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit einer Behinderung und Kranke freuen sich über das Zeichen der Liebe. Viele von ihnen leben unter dem Existenzminimum, die lange und kalte Winterzeit ist besonders hart. Die Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln sind eine willkommene Hilfe. Die Kinder sind begeistert über das Schulmaterial, die Süssigkeiten und Spielsachen. Die Weihnachtsüberraschungen vermitteln Hoffnung. Sie zeigen den Beschenkten in ihren schwierigen Lebenslagen, dass sie nicht vergessen sind und lassen sie neuen Mut schöpfen.Grosse Solidarität in der SchweizEinzelpersonen und Familien, Kirchen, Schulen, Firmen und Vereine haben 110'100 bunte Weihnachtspäckli gepackt und an einer der über 500 Sammelstellen in der ganzen Schweiz abgegeben. 37 Lastwagen haben die kostbare Fracht nach Moldawien, Rumänien, Weissrussland, Albanien, Bulgarien, Serbien und in die umkämpfte Ostukraine gebracht.Die Aktion wird gemeinsam von vier christlichen Hilfswerken durchgeführt, die seit Jahrzehnten Benachteiligten in Osteuropa helfen. Menschen, die unter Misswirtschaft, den Folgen von Korruption und infolge fehlender Perspektiven leiden. Betagte und Kinder, die von Arbeit suchenden Auswanderern zurückgelassen werden. Sie bedanken sich von Herzen bei allen, die sich an der Aktion Weihnachtspäckli beteiligt haben.Weitere Informationen: www.weihnachtspäckli.chDie vier Hilfswerke der Aktion Weihnachtspäckli: Aktion für verfolgte Christen, Industriestrasse 21, 2553 Safnern, Tel 032 356 00 80, mail@avc-ch.orgChristliche Ostmission, Bodengasse 14, 3076 Worb, Tel 031 838 12 12, mail@ostmission.chHilfe für Mensch und Kirche, Zelglistrasse 10, 3608 Thun, Tel 033 334 00 50, info@hmk-aem.chLicht im Osten, Industriestrasse 1, 8404 Winterthur, Tel 052 245 00 50, lio@lio.chKontakt:Brigitte Neukom, Tel. 079 468 33 89, Mediensprecherin AktionWeihnachtspäckliOriginal-Content von: Aktion Weihnachtspäckli, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061309/100839009