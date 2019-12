Nel: Bringt dieser Auftrag den Kursdurchbruch?

Zuletzt war es um den Wasserstoffexperten Nel (WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235) ruhig geworden. Es gab hier kaum etwas Neues zu berichten. Doch am Dienstag, eine Woche vor Weihnachten, gab Nel Hydrogen A/S, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA, bekannt, dass ein neuer Großauftrag an Land gezogen werden konnte.

Nel Hydrogen A/S hat aus den Niederlanden eine Bestellung für mehrere H2Stationen erhalten. Der Auftrag kam von OrangeGas, einem niederländischen Betreiber von Erdgastankstellen, über die Lieferung mehrerer H2-Station-Anlagen zur Betankung von überwiegend leichten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen.

Auslieferung im kommenden Jahr

Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 3 Mio. Euro und umfasst auch einen Service- und Wartungsvertrag. Die Stationen werden sich in den Niederlanden befinden und sollen die Betankungsabdeckung für wasserstoffbetriebene Leichtfahrzeuge und künftig auch für Elektrofahrzeuge mit schweren Zellen erweitern. Die Auslieferung der H2Stationen ist für das kommende Jahr 2020 geplant.

Den vollständigen Artikel lesen ...