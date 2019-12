FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Donnerstag im Verlauf etwas leichter. Die Charttechniker der DZ Bank stufen die Vortageskerze als sogenannten "outside-day-down" ein. In der Theorie spreche dies für schwächere Notierungen des Bund-Futures. In Anbetracht des zuletzt seitwärts orientierten Handels müsse sich erst noch zeigen, inwieweit die Bund-Future-Bären im Vorteil seien.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 22 Ticks auf 171,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,66 Prozent und das -tief bei 171,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.787 Kontrakte. Der Bobl-Future verliert 5 Ticks auf 133,91 Prozent.

December 19, 2019

